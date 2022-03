Covid oggi Piemonte, 1.627 contagi: bollettino 20 marzo

Sono 1.627 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 20 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono pari al 9,4% di 17.359 tamponi eseguiti, di cui 14.811 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa 1.023.418. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 579 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 47.974. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.205.002 (+17.359 rispetto a ieri).

Sono 4, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti). Il totale diventa quindi 13.154 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 961.687 (+1060 rispetto a ieri).