Covid oggi Piemonte, 170 nuovi contagi: bollettino 7 agosto

Sono 170 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 82. L'indice di positività è allo 0,7% dei 24.967 tamponi eseguiti, di cui 20.709 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 5, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari Covid 85, 4 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 2.964 persone. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 11.701 morti.