Covid oggi Piemonte, 1.791 contagi e 2 morti: bollettino 10 dicembre

Sono 1.791 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 dicembre in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che dei nuovi casi, 909 sono stati individuati dopo test antigenico, pari al 2,9% di 62.217 tamponi eseguiti, di cui 52.114 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 1.020 (57,0%).

I casi sono 960 di screening, 581 contatti di caso, 250 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 414.884, di cui 33.698 Alessandria, 20045 Asti, 13.166 Biella, 59.421 Cuneo, 32.140 Novara, 220905 Torino, 15.174 Vercelli, 15.074 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.706 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.555 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 44, invariati rispetto a ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 488 (+25 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.869. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.425495(+ 62.217 rispetto a ieri), di cui 2.557.549 risultati negativi.

Due decessi di persone positive al test del Covid-19 sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, uno di oggi.Il totale diventa, quindi, 11.912 deceduti risultati positivi al virus, 1.593 Alessandria, 727 Asti, 441 Biella, 1.471 Cuneo, 955 Novara, 5.690 Torino, 548 Vercelli, 378 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 109 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 386.577 (+ 770 rispetto a ieri), 31.330 Alessandria, 18.614 Asti, 12.213 Biella, 55.558 Cuneo, 30.178 Novara, 206.310 Torino, 14.270 Vercelli, 13.933 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.551 extraregione e 2.620 in fase di definizione.