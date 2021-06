Covid oggi Piemonte, 189 contagi e 2 morti. A Torino 114 nuovi casi

Sono 189 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 5 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 388 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 21.706 tamponi, di cui 16.029 antigenici con un indice di positività allo 0,9%. I ricoverati in terapia intensiva sono 61, nove in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 467, 17 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.400.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Torino a 114, Cuneo a 34 e Novara a 10.