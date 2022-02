Covid oggi Piemonte, 2.393 contagi e 16 morti: bollettino 23 febbraio

Sono 2.393 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 16 morti. L’Unità di Crisi della Regione sottolinea che i nuovi casi sono pari al 6,8% di 34.966 tamponi eseguiti, di cui 28.879 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 973.676, di cui 80.099 Alessandria, 44.702 Asti, 37.799 Biella, 130.706 Cuneo, 73.858 Novara, 517.371 Torino, 34.580 Vercelli, 34.685 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.766 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.110 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.118 (-57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 48.766. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.480.234 (+34.966 rispetto a ieri).

Sono 16, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.993 deceduti risultati positivi al virus, 1.739 Alessandria, 779 Asti, 495 Biella, 1.589 Cuneo, 1.045 Novara, 6.195 Torino, 599 Vercelli, 420 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 132 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 910.752 (+ 3.306 rispetto a ieri),74.979 Alessandria, 42.284 Asti, 35.610 Biella, 123.642 Cuneo, 70.726 Novara, 486.619 Torino, 32.344 Vercelli, 32.610 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.596 extraregione e 8.342 in fase di definizione.