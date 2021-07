Covid oggi Piemonte, 25 nuovi contagi: bollettino 2 luglio

Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 20.961 tamponi eseguiti, di cui 15.316 antigenici con una percentuale di positività allo 0,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono 11, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 139, 6 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 614. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.459.306, di cui 1.780.051 risultati negativi.