Covid oggi Piemonte, 264 nuovi contagi: bollettino 29 ottobre

Sono 264 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 ottobre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 53.781 tamponi, di cui 48.295 antigenici con un tasso di positività allo 0,5%. Dei 264 nuovi casi, gli asintomatici sono 160 (60,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 19, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari sono 177, 4 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.860. Nelle ultime 24 ore sono guarite 201 persone.