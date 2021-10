Covid oggi Piemonte, 268 contagi e 4 morti: bollettino 28 ottobre

Sono 268 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 28 ottobre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti. Il tasso di positività è allo 0,4% dei 59.676 tamponi eseguiti, di cui 53.352 antigenici. Dei 268 nuovi casi, gli asintomatici sono 140 pari al 52,2%. I ricoverati in terapia intensiva sono 18, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 181, 3 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.794. Da inizio pandemia sono morte 11.811 nella Regione.