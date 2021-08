Covid oggi Piemonte, 280 contagi e 1 morto: bollettino 14 agosto

Sono 280 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un nuovo decesso, un uomo di 65 ami che risulta non vaccinato, secondo quanto comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Nel dettaglio, i 280 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 34 dopo test antigenico), sono pari all’1,2 % di 23.033 tamponi eseguiti, di cui 19.002 antigenici. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 121 (43,2 %). I casi sono così ripartiti: 38 screening, 174 contatti di caso, 68 con indagine in corso; 5 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Casi importati 6 (5 dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il totale dei casi positivi diventa quindi 372.871 così suddivisi su base provinciale: 30.367 Alessandria, 17.661 Asti, 11.696 Biella, 53.734 Cuneo, 29.048 Novara, 198.986 Torino, 13.955 Vercelli, 13.304 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.535 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.585 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 109 (-8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.226. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.152.238 (+23.033 rispetto a ieri), di cui 1.949.237 risultati negativi. I decessi diventano 11.705 da inizio emergenza, i pazienti guariti sono complessivamente 357.823 (+219 rispetto a ieri).