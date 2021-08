Covid oggi Piemonte, 305 contagi: bollettino 18 agosto

Sono 305 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 18 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi (di cui 22 dopo test antigenico) sono pari al 2,2 % di 13.757 tamponi eseguiti, di cui 8.917 antigenici. Dei 305 contagi, gli asintomatici sono 184 (60,3 %).

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+ 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 136 ( + 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.242

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.201.019 (+ 13.757 rispetto a ieri), di cui 1.963.445 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 358.582 (+ 278 rispetto a ieri).