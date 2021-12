Covid oggi Piemonte, 3.300 contagi e 8 morti: bollettino 22 dicembre

Sono 3.300 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione Piemonte. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 65.129 tamponi, di cui 51.890 antigenici con un tasso di positività al 5,1%. Da ieri i guariti sono stati 1.440.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 854, 24 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 64, un numero invariato rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 29.025.