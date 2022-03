Covid oggi Piemonte, 3.345 contagi e 5 morti: bollettino 22 marzo

Sono 3.345 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.416 tamponi, di cui 31.420 antigenici con un tasso di positività al 9,2%. Da ieri sono guarite 2.751 persone.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23, numero invariato rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 568, 5 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 48.736. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.269.455 (+ 36.416 rispetto a ieri).