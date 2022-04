Numeri covid della regione, ricoveri in calo

Sono 3.402 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 29 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I tamponi effettuati sono 30.279 , di cui 28.206 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’11,2%. I ricoveri ordinari sono 873 (-12 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 19 in calo di 2 unità rispetto a ieri.