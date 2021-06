Covid oggi Piemonte, 35 contagi: bollettino 25 giugno

Sono 35 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 25 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi (di cui 2 dopo test antigenico) sono pari allo 0,2% di 21.904 tamponi eseguiti, di cui 17.956 antigenici. Gli asintomatici sono 15 (42,9%). Nessun morto segnalato nelle ultime 24 ore.

I ricoverati in terapia intensiva sono 16 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 195 (- 7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 990.