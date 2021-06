Covid oggi Piemonte, 36 contagi e 1 morto: bollettino 24 giugno

Sono 36 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 24 giugno. Registrato inoltre un altro morto. I nuovi positivi sono pari allo 0,3% di 13.877 tamponi eseguiti, di cui 9.171 antigenici. Dei 36 nuovi casi, gli asintomatici sono 18 (50%). I casi sono 9 di screening, 21 contatti di caso, 6 con indagine in corso, nessun caso in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 3 in ambito scolastico e 33 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.774, di cui 29.571 Alessandria, 17.489 Asti, 11.523 Biella, 52.923 Cuneo, 28.253 Novara, 196.314 Torino, 13.730 Vercelli, 12.975 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.495 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (- 6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 202 (+ 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.048. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.331.815 (+ 13.877 rispetto a ieri), di cui 1.742.729 risultati negativi.

Il totale dei decessi è di 11.694 morti risultati positivi al virus, 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 353.813 (+101 rispetto a ieri), 27.908 Alessandria, 16.732 Asti, 11.019 Biella, 51.354 Cuneo, 27.214 Novara, 190.008 Torino, 13.145 Vercelli, 12.584 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.414 in fase di definizione.