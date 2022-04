Sono 3.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 aprile 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.978 di cui 27.163 test antigenici con un tasso di positività al 12,4%. I ricoveri ordinari sono 785, 20 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 19, in aumento di una unità rispetto a ieri.