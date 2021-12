Covid oggi Piemonte, 3.756 contagi: bollettino 25 dicembre

Sono 3.756 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid della regione. Nel bollettino altri 44 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 2.395 dopo test antigenico) sono pari al 6,2% di 60.530 tamponi eseguiti, di cui 48.701 antigenici. Dei 3.756 nuovi casi gli asintomatici sono 2.699 (71,9%).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 933 (+ 27 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 80 (+ 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 37.139.

I pazienti guariti diventano complessivamente 401.896 (+1.223 rispetto a ieri).