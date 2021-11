Covid oggi Piemonte, 391 contagi: bollettino 6 novembre

Sono 391 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi (di cui 147 dopo test antigenico) sono pari allo 0,6% di 60.642 tamponi eseguiti, di cui 51.725 antigenici. Dei 391 nuovi contagiati gli asintomatici sono 206 (52,7%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 21, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 198 (-8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.501. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.631.189 (+60.642 rispetto a ieri), di cui 2.394.251 risultati negativi.

Due decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui nessuno oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.