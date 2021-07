Covid oggi Piemonte, 40 contagi e 1 morto: bollettino 9 luglio

Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Registrato inoltre un altro morto. I nuovi positivi sono pari allo 0,2 % di 20.061 tamponi eseguiti, di cui 15.683 antigenici. Dei 40 nuovi casi, gli asintomatici sono 23 (57,5%). I casi sono 12 di screening, 20 contatti di caso, 8 con indagine in corso, 2 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 2 in ambito scolastico e 36 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.238, di cui 29.620 Alessandria, 17.506 Asti, 11.538 Biella, 52.983 Cuneo, 28.296 Novara, 196.542 Torino, 13.755 Vercelli, 12.995 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.505 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.498 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 67 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 627. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.569.723 (+20.061 rispetto a ieri), di cui 1.807.967 risultati negativi.

Il totale dei decessi è di 11.698 vittime risultate positive al virus, 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 354.843 (+43 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 27.996 Alessandria, 16.779 Asti, 11.049 Biella, 51.467 Cuneo, 27.310 Novara, 190.595 Torino, 13.193 Vercelli, 12.604 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e 2.413 in fase di definizione.