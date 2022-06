Covid oggi Piemonte, 4.563 contagi e 3 morti: bollettino 30 giugno

Sono 4.563 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 30 giugno 2022, secondo numeri e dati covid della regione. Registrati 3 morti. Tra i nuovi casi, 4.399 sono risultati positivi a test antigenico. I tamponi effettuati in totale sono 20.650 di cui 19.263 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 22,1%. I ricoveri ordinari sono 341 (+ 10 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 10, - 1 rispetto a ieri. Tre i decessi di pazienti con diagnosi di Covid.