Covid oggi Piemonte, 51 nuovi contagi: bollettino 23 giugno

Sono 51 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 23 giugno. Nessun morto da ieri nella Regione. Sono stati fatti 14.242 tamponi, di cui 7.997 antigenici, con una percentuale di positività pari allo 0,4%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 179 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 23, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 200, 8 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110.