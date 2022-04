Sono 5.279 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 20 aprile, in Piemonte secondo il dati del bollettino Covid della regione. I tamponi effettuati sono 35.046, di cui 31.273 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 15.1%. I ricoveri ordinari sono 773 (+2 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 23, in calo di 1 unità rispetto a ieri. I decessi di persone con diagnosi di Covid sono 11.