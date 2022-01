Covid oggi Piemonte, 6.244 contagi e 11 morti: bollettino 30 gennaio

Sono 6.244 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 30 gennaio, in Piemonte, secondo i dati del bollettino della Regione. Eseguiti 58.480 tamponi di cui 50.268 antigenici. Sono 11, tra i quali 2 di oggi, i decessi di persone positive al test. I ricoverati in terapia intensiva sono 125 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.083 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 146.307.

Dei 6.244 nuovi casi gli asintomatici sono 5.258 (84,2%). I casi sono 4.736 di screening, 1.082 contatti di caso, 426 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 871.651,di cui 71.125 Alessandria, 40.059 Asti, 33.098 Biella, 120.027 Cuneo, 67.383 Novara, 459.407 Torino, 30.837 Vercelli, 31.534 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 13.927 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Il totale dei deceduti sale a 12.583 deceduti: 1.656 Alessandria, 768 Asti, 478 Biella, 1.553 Cuneo, 1.013 Novara, 6.008 Torino, 579 Vercelli, 406 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 122 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 710.553 (+8.578 rispetto a ieri), 60.272 Alessandria, 34.469 Asti, 26.620 Biella, 100.600 Cuneo, 58.396 Novara, 370.336 Torino, 25.219 Vercelli, 26.953 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.613 extraregione e 5.075 in fase di definizione.