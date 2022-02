Covid oggi Piemonte, 6.912 contagi e 15 morti: bollettino 3 febbraio

Sono 6.912 nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Registrati inoltre altri 15 morti. I nuovi casi sono pari al 10,3% di 66.793 tamponi eseguiti, di cui 56.576 antigenici. Dei 6.912 nuovi casi gli asintomatici sono 5.605 (81,1%). I casi sono 5.101 di screening, 1.302 contatti di caso, 509 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 903.279, di cui 73.669 Alessandria, 41.398 Asti, 34.599 Biella, 123.686 Cuneo, 69.539 Novara, 477.083 Torino, 31.999 Vercelli, 32.512 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.392 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.402 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 116 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1991 (-50 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 116.115 I tamponi diagnostici finora processati sono 14.530.499 (+ 66.793 rispetto a ieri). Sono 15, uno oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.672 deceduti risultati positivi al virus, 1.679 Alessandria, 770 Asti, 483 Biella, 1.558 Cuneo, 1.024 Novara, 6.041Torino, 582 Vercelli, 411 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 124 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 772.385 (+ 12.007 rispetto a ieri), 64.674 Alessandria, 36.780 Asti, 29.252 Biella, 108.267 Cuneo, 62.479 Novara, 406.150 Torino, 27.337 Vercelli, 28.665 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.882 extraregione e 5.899 in fase di definizione.