Covid oggi Piemonte, 859 contagi e 2 morti: bollettino 27 novembre

Sono 859 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Registrati inoltre altri 2 morti. I nuovi casi sono pari all’1,4% di 63.333 tamponi eseguiti, di cui 55.776 antigenici. Degli 859 nuovi casi gli asintomatici sono 495 (57,6%). I casi sono 389 di screening, 363 contatti di caso, 107 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 401.322, di cui 32.990 Alessandria, 19.365 Asti, 12.635 Biella, 57.564 Cuneo, 31.141 Novara, 213.681Torino, 14.903 Vercelli, 14.367 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.664 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.012 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 335 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.163 I tamponi diagnostici finora processati sono 9.730.405 (+63.333 rispetto a ieri), di cui 2.492.018 risultati negativi.

Due decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.881 deceduti risultati positivi al virus, 1.593 Alessandria, 725Asti, 439 Biella, 1.469 Cuneo, 952 Novara,5.675 Torino, 545 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 379.910 (+421 rispetto a ieri), 30.837 Alessandria, 18.159 Asti, 11.955 Biella, 54.815 Cuneo, 29.570 Novara, 202.869 Torino, 14.047 Vercelli, 13.550 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.535 extraregione e 2.573 in fase di definizione.