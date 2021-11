Covid oggi Piemonte, 88 contagi e 1 morto: bollettino 1 novembre

Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 novembre in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 36 dopo test antigenico) sono pari allo 0,5% di 18.680 tamponi eseguiti, di cui 16.935 antigenici. Di questi gli asintomatici sono 65 (73,9%). I casi sono 41 di screening, 43 contatti di caso, 4 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 389.083, di cui 32.072 Alessandria, 18.620 Asti, 12.239 Biella, 56.051 Cuneo, 30.131 Novara, 207.215 Torino, 14.476 Vercelli, 13.811 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.606 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.862 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 21 (+2 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 188 (+10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.050. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.360.923 (+18.680rispetto a ieri), di cui 2.371.734 risultati negativi.

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, nessuno di oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi di 11.814 deceduti risultati positivi al virus, 1.582 Alessandria, 723Asti, 436 Biella, 1.467 Cuneo, 950 Novara,5.644 Torino, 533 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 102 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 373.010 (+78 rispetto a ieri), 30.120 Alessandria, 17.720 Asti, 11.726 Biella, 53.926 Cuneo, 29.032 Novara, 199.294 Torino, 13.779 Vercelli, 13.346 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.511 extraregione e 2.556 in fase di definizione.