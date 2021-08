Covid oggi Piemonte, 97 contagi: bollettino 16 agosto

Sono 97 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 16 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 13 dopo test antigenico) sono pari all’1,1 % di 8.174 tamponi eseguiti, di cui 6.381 antigenici. Dei 97 contagi, gli asintomatici sono 45 (46,4 %).

I casi sono così ripartiti: 22 screening, 54 contatti di caso, 21 con indagine in corso; 3 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali.

I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (+ 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 127 ( + 12 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.254.

Degli 11 ricoveri attuali in terapia intensiva 9 riguardano pazienti non vaccinati, altri 2 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Dei 127 ricoveri in terapia ordinaria oltre il 70% riguarda pazienti non vaccinati. In generale il 10% dei ricoverati attuali in terapia ordinaria rischia un aggravamento del proprio quadro clinico con passaggio in terapia intensiva, e in questo caso si tratta di pazienti tutti non vaccinati.

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.172.069 (+ 8.174 rispetto a ieri), di cui 1.955.048 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 358.073 (+ 149 rispetto a ieri).