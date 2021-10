Covid oggi Polonia, 8mila contagi: dato più alto da aprile

In Polonia sono più di 8mila i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto da aprile, come sottolineano le autorità sanitarie locali confermando di aver diagnosticato 8.361 altri casi. Un balzo considerevole rispetto a ieri, quando sono stati 6.265 i casi registrati. In merito ai decessi, sono 44 in più rispetto a ieri a causa del Covid-19, mentre sono 89 le persone affette dal coronavirus e da altre comorbilità.