Covid oggi Puglia, 106 contagi e 4 morti: bollettino 18 giugno

Sono 106 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi della Protezione Civile, regione per regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. I casi attualmente positivi sono 9.343, mentre ieri erano 10.231. I ricoverati sono 225, mentre ieri erano 237, in calo quindi 12. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.893 tamponi e i guariti sono stati 990. Da inizio pandemia nella Regione hanno perso la vita 6.601 persone.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Brindisi a 25, Bari a 23, Taranto a 20, Foggia a 19 e Lecce a 12.