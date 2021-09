Sono 119 i contagi da covid 19 in Puglia oggi, 30 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 13.747 tamponi. In provincia di Bari 29 positivi, in quella di Taranto sono 24. Le persone attualmente positive sono 2.593. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 144. In terapia intensiva, invece, 16 malati.