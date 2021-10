Covid oggi Puglia, 127 contagi e nessun decesso: bollettino 24 ottobre

Sono 127 i nuovi casi da coronavirus in Puglia oggi, 24 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Il tasso di positività odierno, su 18.601 tamponi eseguiti, è dello 0,68%. Non si registrano decessi. Attualmente vi sono 143 persone ricoverate (-2 rispetto a ieri), di cui 126 in area non critica (-3) e 17 in terapia intensiva (+1). Le persone attualmente positive sono 2.317.

In particolare sono 39 i nuovi casi nel Barese, 13 nella Bat, 12 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 35 nel Leccese, 6 nel Tarantino.