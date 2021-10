Covid oggi Puglia, 143 contagi: bollettino 6 ottobre

Sono 143 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di positività sono stati registrati su 15.420 test giornalieri. Sono 2.499 le persone attualmente positive in Puglia, 150 quelle ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Questi i dati complessivi da inizio emergenza: 269.371 casi totali, 3.753.662 test eseguiti, 260.075 persone guarite e 6.797 persone decedute in Regione.