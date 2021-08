Covid oggi Puglia, 158 contagi: bollettino 1 agosto

Sono 158 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 9.491 test per l'infezione da Covid-19: 32 positivi in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. 2.421 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 84.