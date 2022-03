Covid oggi Puglia, 1.730 contagi e un morto: bollettino 7 marzo

Sono 1.730 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 marzo 2022 in Puglia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stata una vittima nella Regione per un totale di 7.725 morti da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.357 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Sono 541 i ricoverati in area non critica, 28 le terapie intensive occupate. Al momento sono 74.904 i positivi in Puglia. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Lecce a 652, Bari a 506 e Foggia a 194.