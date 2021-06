Covid oggi Puglia, 196 contagi e 10 morti: bollettino 2 giugno

Sono 196 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 giugno in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 10 decessi.

In base al quadro del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi su 5.957 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 196 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia Bat, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Diciotto casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri su 7.546 test sono stati rilevati 227 casi positivi.

Oggi si sono verificati 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Ieri erano 6. In tutto hanno perso la vita 6.518 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.507.146 test. Sono 221.900 i pazienti guariti mentre ieri erano 220.361 (+1.539). I casi attualmente positivi sono 22.424 mentre ieri erano 23.777 (-1.353). I ricoverati sono 540 mentre ieri erano 555 (-15). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 250.842 così suddivisi: 94.596 nella provincia di Bari; 19.321 nella provincia di Bat; 25.306 nella provincia di Brindisi; 44.814 nella provincia di Foggia; 26.545 nella provincia di Lecce; 39.084 nella provincia di Taranto; 800 attribuiti a residenti fuori regione; 376 provincia di residenza non nota.