Covid oggi Puglia, 213 contagi: bollettino 3 agosto

Sono 213 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 11.623 test: 31 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono 2.585 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 94.