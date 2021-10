Covid oggi Puglia, 215 contagi e nessun morto: bollettino 28 ottobre

Sono 215 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 ottobre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 21.665 tamponi effettuati, sono così distribuiti: Provincia di Bari: 36; Provincia di Bat: 16; Provincia di Brindisi: 27; Provincia di Foggia: 57; Provincia di Lecce: 42; Provincia di Taranto: 36; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 1.

Attualmente sono 2.682 le persone positive, 131 ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati 272.296 i casi, 4.134.830 i test eseguiti, 262.782 le persone guarite, 6.832 le persone decedute.