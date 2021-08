Covid oggi Puglia, 243 contagi: bollettino 5 agosto

Sono 243 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 10.492 test: 35 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono 2.887 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 108.