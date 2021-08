Covid oggi Puglia, 261 contagi: bollettino 22 agosto

Sono 261 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 22 agosto 2021. Si registrano 3 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 12.626 tamponi. Questi i nuovi casi per provincia: Bari 46, Bat 78, Brindisi 30, Foggia 31, Lecce 66, Taranto 5, residenti fuori regione 2, in definizione 3. In Puglia sono 4.625 le persone attualmente positive: di queste, 175 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia di covid-19, nella regione sono stati registrati 261.497 casi totali e 6.694 decessi.