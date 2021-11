Covid oggi Puglia, 265 contagi e 3 morti: bollettino 12 novembre

Sono 265 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, individuati su 19.628 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 80; Bat: 7; Brindisi: 35; Foggia: 58; Lecce: 27; Taranto: 57; Residenti fuori regione: 1; Provincia in definizione: 0.

Sono 3.631 le persone attualmente positive, 159 quelle ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati 275.415 i casi totali nella regione, 4.418.835 i tamponi eseguiti, 264.923 le persone guarite e 6.861 le persone decedute.