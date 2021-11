Covid oggi Puglia, 299 contagi e 2 morti: bollettino 27 novembre

Sono 299 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 novembre 2021 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi.

I nuovi casi di positività rilevati su 20.305 test giornalieri. Sono 3.953 le persone attualmente positive in Puglia, 136 quelle ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza, in Puglia sono stati registrati 278.763 casi totali, 4.720.803 i test eseguiti, 267.927 le persone guarite e 6.883 i decessi.