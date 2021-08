Covid oggi Puglia, 306 contagi: bollettino 11 agosto

Sono 306 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 agosto 2021. Si registrano altri due morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.677 decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati effettuati 13.585 tamponi. Nella regione i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, quelli in area non critica sono 123. Questi i nuovi casi per provincia: Bari 78, Lecce 71, Bat 65, Brindisi 40, Foggia 28, Taranto 14. Cinque casi si riferiscono a residenti fuori regione e per altri 5 la provincia è in definizione.