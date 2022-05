Covid oggi Puglia, 3.109 contagi e 6 morti: bollettino 6 maggio

Sono 3.109 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 19.491 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 1.130 - Provincia di Bat: 182 - Provincia di Brindisi: 295 - Provincia di Foggia: 374 - Provincia di Lecce: 554 - Provincia di Taranto: 540 - Residenti fuori regione: 22 - Provincia in definizione: 12.

Sono 96.108 le persone attualmente positive in Puglia, 525 ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva.

Complessivamente, 1.086.402 casi totali nella Regione da inizio emergenza, 10.675.988 test eseguiti, 981.957 persone guarite e 8.337 decessi.