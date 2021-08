Sono 334 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti.

Sono 16.867 i nuovi test eseguiti, 4.107 le persone attualmente positive, 128 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva.

Questi i dati complessivi da inizio emergenza: 259.498 casi totali, 3.067.609 test eseguiti, 248.710 persone guarite, 6.681 decessi.