Covid oggi Puglia, 35 contagi e zero morti: bollettino 30 giugno

Sono 35 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Non si registrano invece nuovi decessi. 7.213 i tamponi per l'infezione effettuati. Sono in regresso i numeri dei nuovi casi di Covid 19 a fronte tuttavia di una diminuzione dei test. L'aumento dei guariti è contenuto ma, ciò nonostante, gli attuali positivi scendono sotto quota 3.000. Calano anche i ricoverati. Così ripartiti i 35 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Tre casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi erano 59 su 8.323 test. In tutto hanno perso la vita 6.642 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.676.021 test. Sono 243.761 i pazienti guariti mentre ieri erano 243.541 (+220). I casi attualmente positivi sono 2.938 mentre ieri erano 3.123 (-185). I ricoverati sono 131 mentre ieri erano 146 (-15).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 253.341, così suddivisi:95.195 nella provincia di Bari; 25.591 nella provincia di Bat; 19.808 nella provincia di Brindisi;45.160 nella provincia di Foggia; 26.928 nella provincia di Lecce; 39.480 nella provincia di Taranto;813 attribuiti a residenti fuori regione; 366 provincia di residenza non nota.