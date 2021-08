Sono 358 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 2 morti, che portano a 6.686 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 14.554 test. Le persone attualmente positive sono 4.321. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 140. Sono 23, invece, le persone in terapia intensiva.