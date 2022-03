Covid oggi Puglia, 3.811 contagi e 12 morti: bollettino 5 marzo

Sono 3.811 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 marzo 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 12 decessi.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 25.375 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 1.023; Provincia di Bat: 293; Provincia di Brindisi: 287; Provincia di Foggia: 546; Provincia di Lecce: 1.201; Provincia di Taranto: 424; Residenti fuori regione: 29; Provincia in definizione: 8.

Sono 74.265 le persone attualmente positive in Puglia, 557 ricoverate in area non critica e 31 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza 753.242 casi totali nella Regione, 8.868.298 test eseguiti, 671.255 persone guarite e 7.722 decessi.