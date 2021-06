Covid oggi Puglia, 42 contagi: bollettino 24 giugno

Sono 42 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non si registrano morti. Prosegue a buon ritmo l'aumento dei guariti e pertanto diminuiscono gli attuali positivi. Lento ma costante il calo dei ricoverati.

Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi in Puglia sono stati effettuati 6.292 tamponi per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 42 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 63 su 6.684 test.

Non sono stati registrati decessi. Ieri erano 3. Rimangono quindi 6.613 le persone che hanno perso la vita. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.640.463 test. Sono 241.154 i pazienti guariti mentre ieri erano 240.487 (+667). I casi attualmente positivi sono 5.312 mentre ieri erano 5.937 (-625). I pazienti ricoverati sono 181 mentre ieri erano 186 (-5).