Covid oggi Puglia, 44 contagi e 3 morti: bollettino 14 luglio

Sono 44 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. Calano i nuovi casi di covid 19 a fronte di una diminuzione contestuale dei test. Aumentano a ritmi moderati i nuovi guariti e pertanto sono in flessione gli attuali positivi. I pazienti ricoverati sono in leggero rialzo.

I nuovi positivi sono stati rilevati su 6.083 tamponi per l'infezione da coronavirus: 9 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Un caso precedentemente attribuito a provincia non nota è stato classificato oggi, per cui il totale odierno resta 44.

I casi attualmente positivi sono 1.647 mentre ieri erano 1.712 (-65). I ricoverati sono 80 mentre ieri erano 77 (+3).