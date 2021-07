Sono 47 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. Gli attuali positivi nella regione sono 1.776 (+18), i dimessi/guariti in totale sono 245.808 (+29). I decessi registrati da inizio pandemia sono stati 6.659, 254.243 invece i casi.